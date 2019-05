ZorgSaam bouwt vier nieuwe operatiekamers

De nieuwe operatiekamers zijn groter en moderner en efficiënter om in te werken. Het ontwerp is vooraf getest in een proefopstelling, waarin een operatiekamer op ware grootte is nagebouwd. Zo konden de inrichting worden uitgeprobeerd en ontwerpfouten al voor het begin van de bouw worden verbeterd. "Daar ontstaat straks één van de modernste operatiecomplexen van Nederland", stelt ZorgSaam.

Eerste paal nieuwe operatiekamers ziekenhuis ZorgSaam geslagen. (foto: Omroep Zeeland)

Het hele vernieuwingsproject zal twee jaar in beslag nemen. Operaties kunnen ondertussen 'door een slimme planning' gewoon uitgevoerd worden. Het eerste jaar van de nieuwbouw gebeurt dat in de huidige operatiekamers, daarna in het nieuwe complex, zodat de oude operatiekamers kunnen worden gerenoveerd.

Investering van 17,5 miljoen euro

Met de nieuwbouw en de renovatie is een investering van 17,5 miljoen euro gemoeid. ZorgSaam financiert dat met een krediet van huisbankier BNG. De bank helpt organisaties binnen de publieke sector om tegen een lage rente maatschappelijke doelstellingen te realiseren zodat de kosten voor de burgers laag zijn. Ziekenhuis Adrz koos in 2016 voor een andere financieringsconstructie. Het Goese ziekenhuis least de nieuwe operatiekamers van technologiebedrijf Siemens.

Operatiekamer ziekenhuis Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)

Ook de naastgelegen CSA-afdeling, waar medische instrumenten worden gereinigd, zal worden gerenoveerd. De werkzaamheden zijn onderdeel van een grootscheepse modernisering van het dertig jaar oude ziekenhuis.

