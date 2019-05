Enorm tekort aan personeel in de binnenvaart

Binnenvaartschip (foto: Omroep Zeeland)

Werkgevers in de binnenvaart zijn dringend op zoek naar personeel. Exacte cijfers zijn er niet maar een blik op vacaturesites en in Facebookgroepen geeft aan, dat het personeelstekort nijpend is. Karel Uyldert van European Inland Navigation Promotion geeft drie verschillende oorzaken.

1. Vergrijzing

Net als in veel andere sectoren is er sprake van vergrijzing. Schippers worden ouder en gaan de komende jaren met pensioen. Er staan weinig mensen klaar om hen op te volgen.

2. Onbekend maakt onbemind

De binnenvaart is onbekend en daardoor onbemind. Studenten hebben een beeld van de binnenvaart dat niet klopt. "Zo denken ze bijvoorbeeld dat ze altijd van huis zijn." Daarnaast hebben mensen volgens Uyldert een verkeerd beeld van de woning op een schip. Veel mensen weten niet dat schepen beschikken over een normale badkamer en wc.

3. Meer personeel nodig dan vroeger

Veel schippers kiezen er niet meer voor om fulltime op een schip te wonen. Vroeger was het heel normaal dat een schipper met zijn gezin altijd op het schip bivakkeerde. Tegenwoordig zie je dat steeds minder. Schippers werken bijvoorbeeld twee weken aan boord en gaan dan twee weken naar huis. Ze worden dan afgelost door een collega. Daardoor heb je meer personeel nodig voor het werk op een schip.

Daarnaast speelt ook het tekort aan personeel in andere sectoren een rol. Er wordt volgens Uyldert enorm aan mbo'ers getrokken. Ook in de zorg en techniek zijn veel mensen nodig. Daardoor is de kans kleiner dat studenten voor een baan in de binnenvaart kiezen. Toch merkt Uyldert dat de populariteit niet afneemt. "De aanwas blijft ongeveer gelijk, maar er is veel meer vraag naar mensen."

Niet meer varen

Het personeelstekort zorgt voor een gebrek aan ervaring op een schip. "Er komen mensen aan boord die nog niet de juiste ervaring of achtergrond hebben. Dat kan problemen opleveren." Veel bemanning wordt nu uit landen als Tsjechië gehaald. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een taalbarrière aan boord.

Je hebt een minimumaantal personeelsleden aan boord nodig om te mogen varen." Karel Uyldert, European Inland Navigation Promotion

Daarnaast noemt Uyldert nog een ander gevolg. "Als er écht niet genoeg mensen zijn, kunnen schepen niet meer varen. Je hebt namelijk een minimumaantal personeelsleden aan boord nodig om te mogen varen."

Werk in binnenvaart is leuk

Als oplossing ziet Uyldert dat de sector zichzelf meer moet promoten dan voorheen. Daarmee is in maart een eerste stap gezet toen op verschillende plekken in het land 'de dag van de binnenvaart' werd gehouden. "Daarmee probeerden we mensen te laten zien hoe leuk het werk in de binnenvaart kan zijn."