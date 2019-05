Weer gps-systemen gestolen uit landbouwvoertuigen, dit keer in Scherpenisse

Een John Deere. (foto: Adrie Gideonse)

Bij de inbraak zijn vier gps-systemen en een display weggenomen uit vijf landbouwvoertuigen van het loonbedrijf aan de Veerdijkseweg. De diefstal moet gebeurd zijn tussen zaterdagmiddag 16.00 uur en vanmorgen 06.00 uur.

Beelden van bewakingscamera's

De politie is een onderzoek gestart. De eigenaar heeft aangifte gedaan, volgens de politie staan de daders mogelijk op beelden van bewakingscamera's. Ook zijn er getuigen die mogelijk nuttige informatie voor de politie hebben.

Het politieonderzoek is onderdeel van een lopend onderzoek naar eerdere gps-diefstallen in Zeeland en West-Brabant. Gps-systemen uit tractoren zijn bij dieven erg gewild, omdat ze een waarde van rond de 20.000 euro hebben, en omdat ze relatief makkelijk te stelen zijn.

De stille getuigen van de diefstal van het GPS-systeem. (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen vrijdag sloegen gps-dieven toe in Zuidzande. In de afgelopen maand werden er ook al gps-systemen gestolen uit landbouwvoertuigen in Schoondijke, Oostburg, Aardenburg, IJzendijke en Westdorpe. En net over de grens in Brabant werden ook navigatiesystemen meegenomen uit trekkers in Kruisland en bij Steenbergen.

Of al deze diefstallen zijn gepleegd door dezelfde daders of dat er meerdere gps-dieven actief zijn is onbekend. De politie onderzoekt de diefstallen en is op zoek naar getuigen.

Klachten

Meerdere boeren hebben eerder geklaagd dat de politie te weinig doet om de daders te pakken te krijgen. Dat ontkent de politie, die zegt deze zaak wel degelijk serieus te nemen. Desondanks waren die klachten aanleiding voor Kamervragen van het Zeeuwse Tweede Kamerlid Joba van den Berg.

Lees ook: