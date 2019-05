Energiebedrijf PZEM bestaat vandaag 100 jaar

De PZEM werd op 6 mei 1919 opgericht en heette toen Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij. In 1970 werd de naam veranderd in Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, omdat sindsdien ook aardgas werd geleverd. In 1991 fuseerde de PZEM met Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en ging Delta heten. In 2017 komt de naam PZEM weer terug.

In die honderd jaar is er veel veranderd zegt een trotse directeur Frank Verhagen: "In 1919 waren nog maar enkele Zeeuwen aangesloten op het netwerk. Nu zijn dat er duizenden. We gaan ons nu richten op de toekomst met de energietransitie als belangrijkste uitdaging."

Lees ook: