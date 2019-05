Colijn hoopt op terugkeer Dutch Masters naar Axel

Ondanks een flinke wind, die zaterdag nog voor schade zorgde op het RES-circuit in Axel, konden de wedstrijden gisteren doorgaan. "We zaten als organisatie weer heel diep, omdat het in maart al niet doorgaan. De ontlading was groot toen we konden rijden", aldus Colijn.

In tegenstelling tot maart, toen regenbuien ervoor zorgden dat het terrein niet geschikt was om te kunnen crossen. "We hebben toen besloten om dit opnieuw te organiseren zodat we uit de gemaakte kosten konden komen", vertelt Colijn.

Toekomst: nog eens Dutch Masters

Hoeveel kosten de organisatie had gemaakt, wil Colijn niet zeggen. "We hadden toen bijvoorbeeld catering besteld voor tweehonderd genodigden. Er waren posters gemaakt die we opnieuw moesten maken. Aan dat soort dingen moet je dan denken."

Colijn hoopt dat Axel in de toekomst nog eens het decor kan zijn van de Dutch Masters. "De vrijwilligers willen dat heel graag, maar we moeten eerst eens kijken of het ook allemaal kan."

