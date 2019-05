Geheim van Schoondijke wordt woensdag onthuld

Obs Prinses Juliana in Schoondijke (foto: Omroep Zeeland)

In 2017 werd besloten de openbare basisschool in Schoondijke te sluiten omdat het leerlingenaantal terugliep. Vandaag is begonnen aan de sloop van het gebouw aan de Prinses Irenestraat.

De verwachting is dat de sloper woensdag is aangekomen bij het punt waar een koker met inhoud is ingemetseld. "Welke dingen er precies in de koker zitten, weten we niet." zegt een woordvoerder van de gemeente. "De inhoud en de staat ervan zijn voor ons nog onbekend. Daarover komt aanstaande woensdag meer duidelijkheid."