Kasteelmoord: 20 jaar cel voor Evert de C.

Het kasteel in België waar de beruchte kasteelmoord plaatsvond in 2012 (foto: OZ)

De rechtbank veroordeelde De C. eerder tot 27 jaar gevangenis. Zowel hijzelf als het openbaar ministerie gingen in hoger beroep. Het OM vond de straf te licht en De C. hield vol dat hij onschuldig was.

Het hof van beroep in Gent oordeelde vandaag dat De C. die niet zelf bij de uitspraak aanwezig was wel degelijk schuldig is aan betrokkenheid bij de huurmoord. De straf valt lichter uit omdat het hof vindt dat het proces door allerlei vertragingen zo lang heeft geduurd dat de redelijke termijn is overschreden.

Op 31 januari 2012 werd de West-Vlaming Stijn Saelens werd doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Toen zijn vrouw thuis kwam trof zij een grote plas bloed aan in de hal en kogelhulzen. Naar de oprit liep een bloedspoor, maar haar man was spoorloos. Na meer dan twee weken werd het lichaam in een bos gevonden, in de buurt van het kasteel.

Voor de moord zitten vier verdachten vast. De moordenaar zelf is inmiddels overleden. Opdrachtgever is schoonvader André G. Hij heeft bekend zijn schoonzoon te hebben laten vermoorden omdat die zijn kinderen misbruikte. G. kreeg in eerste instantie 27 jaar cel. Pierre S. zou de moord geregisseerd hebben en kreeg eerder 21 jaar cel. Volgens het OM heeft S. te lang gezwegen over de moord. Roy L. zit voor 15 jaar vast. Hij zou geholpen hebben met de moord.