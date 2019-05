'Wat heb je aan een modern schip als je geen bemanning hebt om er mee te varen?'

Op dit moment is het tekort wel groot, maar nog te overzien. "Het is moeilijk om personeel te vinden, maar tot nu toe lukt het wel." Robin Faasse verwacht vooral problemen over een paar jaar.

Faasse heeft drie schepen met achttien personeelsleden. "Slechts twee van hen zijn Nederlands", vertelt Faasse. De rest heeft hij in het buitenland gezocht. Matrozen en stuurmannen zijn volgens hem nog redelijk makkelijk te vinden. "Dat lukt wel binnen enkele weken, maar het grootste probleem zit bij kapiteins. Daar heb ik wel eens zes maanden naar moeten zoeken."

Schipper Robin Faasse maakt zich zorgen over het personeelstekort (foto: Omroep Zeeland)

Faasse heeft jaren gevaren, maar nu coördineert hij zijn schepen vanaf de kant. Dat heeft als voordeel dat hij in noodgevallen altijd zelf kan bijspringen. Bij tekorten worden vaak zzp'ers ingehuurd, maar in drukke tijden zijn die volgens Faasse ook niet te vinden. Hij noemt de warme zomer van 2018 als voorbeeld.

"Het water in de Rijn stond laag, dus er was veel werk voor schippers. Dan is er zoveel vraag, dat er echt niemand meer te krijgen is." Als het water in de rivieren laag staat, kunnen schepen niet meer volledig geladen worden, omdat ze dan te diep liggen. Daardoor zijn meer schepen en personeel nodig om dezelfde lading te kunnen vervoeren.

Binnenvaartschip in Schelde-Rijnkanaal (foto: Ad Schouteren)

Onbekend maakt onbemind

Faasse ziet op termijn wel een oplossing. "We moeten de sector bekender maken bij mensen." Hij ziet dat het liefst al op de basisschool gebeuren. "Je zou natuurlijk met een schoolklas op een schip kunnen kijken, maar het zit vooral in de kleine dingen." Hij verwijst naar een project in Sliedrecht waar de binnenvaart concreet in lessen betrokken wordt. "Kinderen krijgen daar rekenvragen die gaan over schepen in plaats van over auto's."

Daarnaast vindt Faasse dat er ook meer aandacht moet komen op middelbare scholen en beroepsopleidingen. "Er moet ingezet worden op goede (snuffel)stages." Op die manier kunnen mensen op een andere manier kennis maken met de binnenvaart."

