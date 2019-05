Volhouder 3FM Challenge: 'Ik besef nog steeds niet dat ik gewonnen heb'

Hij hing sinds dinsdag aan de telefoon en toen werd het met de dag gekker. Zijn vriendin Rosann en haar zusjes hadden zelfs een schema gemaakt om Jasper bij te staan. "Zonder hen had ik het ook echt niet gered. Ze hebben me de eerste dagen echt doorheen gesleept, dus het was zeker een teamprestatie", zegt Jasper.

Volop aandacht

De bijzondere actie heeft ook veel aandacht opgeleverd. "We kregen bijvoorbeeld opeens een taart en later vorige week kwam er ook een hele cameraploeg langs. Dat had ik ook nog nooit gezien dus dat was heel leuk", vertelt hij.

Nu mag Jasper dus samen met vijftig vrienden naar het privéconcert van Mumford&Sons. Waar is nog niet bekend, maar in ieder geval ergens in Amsterdam. Wie Jasper allemaal mee gaat nemen, weet hij nog niet. "Ik heb daar eerlijk gezegd nog helemaal niet over nagedacht. Sommigen weten natuurlijk wel dat ze mee mogen. Voor de rest ga ik het op mijn gemakje bekijken."

