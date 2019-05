Rooiboskanaal en het wedstrijdje 'Wie heeft de kortste?'

Tracé van het Rooiboskanaal (foto: Google Maps)

Eerst het bekende Guinness Book of Records. Die heeft niets over het kortste kanaal ter wereld maar wel een officieel record met betrekking tot het breedste kanaal ter wereld. Dat is het Cape Cod Canal bij Boston (VS). Die scheepvaartverbinding is 28 km lang en op het smalste punt een indrukwekkende 168 meter breed: dus nog een flink stukje breder dan het nieuwe Terneuzense kanaal lang is.

Wikipedia

Belangrijke bron voor records is ook Wikipedia. Die noemt alleen, als kortste kanaal, dat van Engeland: het Wardle Canal, gegraven aan het begin van de negentiende eeuw, in Middlewich ten zuiden Manchester. Er valt over te twisten of het Wardle Canal een echt, apart kanaal is of alleen maar een verlengstukje van het echte Shropshire Union Canal.

Maar ja, als je zo redeneert dan moet het Kapitein Rooiboskanaal op dezelfde manier worden gewogen en te licht worden bevonden. Want dat is ook maar een zijtakje van het echte, grote Kanaal Gent-Terneuzen.

Eigen naam

Omdat beide kanaaltjes hoe dan ook een eigen naam hebben gekregen, kunnen we ze toch als zelfstandig waterweggetjes accepteren en vervolgens hun lengtes vergelijken. Hoe kort is het Wardle Canal? Als je op Google Maps de exacte lengte van dat kanaaltje meet dan kom je op 47 meter uit. Nog niet de helft van het nieuwe kanaaltje in Zeeland. Helaas, weg wereldrecord en tegelijk ook weg Europees record voor Kapitein Rooibos. Want de kleine Wardle wint die slag met gemak.

Wardle Canal in Middlewich: 47 meter lang (foto: Wikipedia)

Nederlands record

Blijft over de check of het Rooiboskanaal in elk geval recht heeft op de titel Kortste Kanaal van Nederland, dus het Nederlands record zou kunnen hebben. De beste bron om dat te verifiëren is de website kanaleninnederland.nl, een rijke bron van informatie en foto's over alles wat in Nederland (en de rest van Europa) aan waterweg gegraven is. Helaas, daar staat het Rooiboskanaal nog niet op.

Gerust

De samensteller van die site, de sociaal-geograaf Roger Raat, wil er desgevraagd toch wel een uitspraak over doen. Daarbij neemt hij in aanmerking dat het Rooiboskanaal in elk geval een eigen naam heeft, dus 'bestaat' en dat het niet zomaar een overgebleven stukje van een ander, gedempt kanaal is. En het Rooiboskanaal is prima bevaarbaar voor de beroepsvaart. "Dan durf ik gerust te stellen dat dit het kortste kanaal van ons land is, ik ken geen kortere kanalen", aldus Raat. Dus toch een eervolle plaats voor het jongste Zeeuwse kanaal.

Voor wie tot slot het complete beeld wil hebben: het langste kanaal van Nederland is het Noord-Hollands Kanaal (Amsterdam-Den Helder) met 79 kilometer. En het langste kanaal ter wereld is het Grote Kanaal of Keizerskanaal in China, dat 1.794 kilometer lang is.

Lees ook: