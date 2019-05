'De meeste vragen gaan over de privacy van patiënten'

Vanaf 4 juni kunnen patiënten zelf inloggen op het patiëntenportaal. Daar kunnen ze hun afspraken in het ziekenhuis bekijken, en uitslagen en foto's van onderzoeken. "Maar als een dokter een slechte uitslag onder ogen krijgt, zal die bellen met de patiënt. Of de gegevens nog even achterhouden tot de eerstvolgende afspraak om het dan face to face te vertellen", zegt Marja Bakker.

Angst voor hacken

De mensen die de campagnebus bezochten hadden verschillende vragen. "De vraag over hun privacy is het meest gesteld", zegt Bakker. "Gelukkig kunnen we de mensen geruststellen. Op ons verzoek hebben hackers geprobeerd de site over te nemen, maar dat is niet gelukt. En mensen moeten ook inloggen met hun DigiD, dat is een dubbele zekerheid."

Campagne van ADRZ voor de invoering van het patiënten portaal. (foto: Omroep Zeeland)

Portaal uitproberen

Het patiënten portaal gaat op 4 juni live. "Daarna volgt er nog een ronde van zes dagen door de provincie", zegt Marja Bakker. "Mensen kunnen dan onder begeleiding inloggen in onze bus. En er komt een tijdelijke kiosk in het ziekenhuis. Ook daar kunnen mensen het portaal uitproberen."