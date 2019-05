'Ik werd betoverd door de magische klank van de viool'

Ondanks zijn interesse voor de viool ging Jacobs toch eerst naar de MTS om een opleiding te volgen tot werktuigbouwkundige. "Ik heb daarna nog een aantal jaar gewerkt, voordat ik gehoor heb gegeven aan m'n innerlijke drang om iets met dit instrument te gaan doen."

Op de terugweg van een aantal volksmuziekfestivals in Noorwegen kwam Jacobs langs een atelier van een vioolbouwer en was zeer onder de indruk van het ambacht. "Ik bleef maar denken aan die vioolbouwer uit Noorwegen. Ik heb uiteindelijk de beslissing genomen om een opleiding te gaan volgen tot vioolbouwer." Van 1982 tot 1985 studeerde Jacobs aan de Welsh School of Instrument Making and Repair in Wales.

Het is een vak

Elk strijkinstrument dat Jacobs bouwt moet een meesterwerk zijn. "Geen enkele viool die ik heb gebouwd is hetzelfde. Ze klinken ook allemaal anders. Dat vind ik zo bijzonder aan dit instrument." Jacobs maakt natuurlijk wel gebruik van bepaalde basistechnieken, maar probeert daarin wel te variëren en gebruik te maken van zijn creativiteit. "Het is elke keer weer een avontuur en dat zorgt ervoor dat het nooit saai wordt."

(foto: Johan Jacobs)

Het merendeel van de violen die Jacobs bouwt zijn zogenaamde halffabricaten. Het casco van de viool wordt in Duitsland, Roemenië of China gemaakt. Jacobs krijgt het casco in grove onderdelen binnen en bouwt er vervolgens een unieke viool van. "Volgens mij ben ik de enige vioolbouwer in Nederland die gebruik maakt van deze methode. Veel collega's vinden het eigenlijk niet kunnen, maar daar trek ik me niets van aan."

Stuk goedkoper

Een volledig handgemaakte viool kost Jacobs zo'n 250 uur om te bouwen. "Het bouwen van een viool is tijdrovend. Vooral wanneer je van een stuk hout een complete klankkast en hals moet maken. Dat is dus bij een halffabricaat beduidend minder. In een voorbewerkte viool zit maar zo'n 40 uur werk. Daardoor is hij ook een stuk goedkoper." Het prijsverschil kan volgens Jacobs oplopen tot zo'n 11.000 euro.

(foto: Zeeuws Klassiek)

Juist door op deze manier violen te bouwen heeft Jacobs het erg druk met opdrachten en kan hij in z'n onderhoud voorzien. Daarnaast maakt hij veel mensen blij. "Want je zal maar een kind hebben die naar het conservatorium gaat en een nieuwe viool nodig heeft. Een volledig handgemaakte viool is voor veel mensen gewoon niet te betalen. Een halffabricaat daarentegen wel. En weet je, de kwaliteit is net zo goed als van een volledig handgemaakte viool."

Handtekening

Jacobs heeft er totaal geen moeite mee dat hij niet verantwoordelijk voor de volledige bouw. "Het casco is net zoals bij een huis de basis, het fundament. Maar dan heb je nog geen huis waarin je kunt wonen. Het moet nog afgebouwd worden en daarna ingericht. Dat is bij een halffabricaat hetzelfde. En in deze fase is er genoeg ruimte om mijn handtekening te zetten en wordt het een echte Johan Jacobs viool." Het gaat volgens Jacobs namelijk niet alleen om het technische gedeelte bij het bouwen, maar ook om de ziel die je als vioolbouwer in het instrument stopt.

(foto: Wij zijn de Stad)

Het gebruik van halffabricaten is volgens Jacobs ook helemaal niet nieuw. "Vroeger maakten vioolbouwers uit Londen dankbaar gebruik van boeren uit de omgeving. Zij konden in de winter niet op het land werken en maakten verschillende onderdelen voor de vioolbouwers, zoals bijvoorbeeld de hals of de klankkast."

Antonio Stradivari

Ook de bekende vioolbouwer Antonio Stradivari maakte gebruik van halffabricaten. Jacobs: "Het is bekend dat Stradivarius in totaal zo'n 1200 violen heeft gebouwd. Als je dan bedenkt dat je zo'n 250 uur nodig hebt voor het bouwen van één viool, dan kun je concluderen dat ook hij hulp heeft gehad bij het bouwen van al die violen."

Een echte Stradivarius (foto: Omroep Zeeland)