'Drie ongelukken met cruiseschepen in één maand tijd was puur toeval'

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Kort achter elkaar kwamen drie riviercruiseschepen in de problemen: op de Waal, de Westerschelde en de Nieuwe Maas. Naar de aanvaring op de Westerschelde is een onderzoek ingesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

'Een toevalligheid'

"Drie ongelukken met riviercruiseschepen in één maand tijd is veel, maar vooralsnog lijkt dit een toevalligheid waaraan geen conclusies over de scheepvaartveiligheid verbonden kunnen worden", staat in het antwoord van de minister op vragen die gesteld zijn door het Zeeuwse D66-Kamerlid Rutger Schonis.

Hij wilde weten of er een oorzaak aan te wijzen is voor deze drie ongelukken met riviercruiseschepen zo kort achter elkaar. "Drie in een maand tijd. Dat vind ik zorgwekkend", zei Schonis daarover. Hij zei verder het idee te hebben dat het aantal binnenvaartschepen en riviercruiseschepen toeneemt.

'Geen structurele oorzaken'

Die zorgen deelt de minister niet. "Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van structurele oorzaken of dat er een technische aanleiding is", schrijft ze in de beantwoording van de Kamervragen.

Volgens de minister heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) informatie verzameld over de drie incidenten. En het onderzoeksrapport over de aanvaring op de Westerschelde 'wordt natuurlijk met de Kamer gedeeld', aldus de minister.

Strenge technische eisen

Verder schrijft de minister dat er strenge technische eisen gelden voor passagiersschepen en dat er in internationaal verband aan wordt gewerkt om die eisen verder te verscherpen, met name voor internationaal varende riviercruiseschepen. Een werkgroep van het internationale comité voor standaarden in de binnenvaart, CESNI, is volgens de minister bezig om de technische voorschriften voor die schepen te verbeteren.

Binnenvaartschip in Schelde-Rijnkanaal (foto: Ad Schouteren)

Het beeld van vraagsteller Schonis dat het aantal binnenvaart- en riviercruiseschepen toeneemt, deelt de minister niet. "Het wordt in de binnenvaart niet drukker. De vlootcapaciteit blijft ongeveer constant. Door de schaalvergroting gaat dit gepaard met een afname van het aantal schepen", aldus de minister.

Stijging is gering

En hoewel het aantal riviercruiseschepen wél iets toeneemt is die stijging volgens de minister gering: de groei is voor heel Europa minder dan 10 schepen per jaar op een totale vloot van 359 schepen in 2018.

Wel zijn er in het voorjaar relatief veel riviercruiseschepen in de Nederlandse binnenwateren te vinden. In die tijd trekt de Keukenhof veel bezoekers en door werkzaamheden bij Frankfurt is dan de ook doorgang naar de Donau enkele weken afgesloten. "Ongeveer een derde van het totaal aantal bewegingen van deze schepen in Nederland vindt daarom in de maanden april en mei plaats", aldus de minister.

Geen loodsplicht

Al met al lijkt het er niet op dat een maatregel als het invoeren van een loodsplicht voor riviercruiseschepen op de Westerschelde, waar het Terneuzense raadslid Giel van Boom van TOP Gemeentebelangen onlangs voor pleitte, eraan zit te komen. De minister wil het vooralsnog houden zoals het is.

Tenzij de Onderzoeksraad voor Veiligheid een andere conclusie trekt bij het onderzoek naar de aanvaring op de Westerschelde. Maar dat kan nog wel even duren, het onderzoeksrapport wordt pas in de loop van volgend jaar verwacht.

