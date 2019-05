Oostbuis Westerscheldetunnel twee keer dicht door pechgeval en ongeluk

File voor de Westerscheldetunnel, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De tunnelbuis werd rond 07.30 uur afgesloten voor de berging van een pechgeval. Om 07.50 uur was die berging afgerond, maar vlak daarna was er een ongeluk in diezelfde Oostbuis. Vier auto's klapten op elkaar bij het inrijden van de tunnel. Vanwege dat ongeluk werd de tunnelbuis om 08.00 uur afgesloten.

Niemand gewond

Bij het ongeluk raakte volgens Leo Wolterman van de Westerscheldetunnel niemand gewond. "De auto's konden na het ongeluk weer op eigen kracht verder rijden. Ze hoefden dus niet geborgen te worden. Maar de mensen in die auto's stapten wel even uit om de schade te bekijken, dus moet je wel de tunnel even afsluiten."

Leo Wolterman van de Westerscheldetunnel over afsluitingen Oostbuis

Het ongeluk gebeurde op het stuk waar je heuvelafwaarts de tunnel inrijdt. "Op de beelden is niet goed te zien of het een kettingbotsing was of twee losse kop-staart botsingen", aldus Wolterman. "De auto's waren al snel weer weggereden, maar ze lieten wel nogal wat rommel achter op de weg."

Rommel opgeruimd

Rond 08.30 uur was de rommel door die aanrijding opgeruimd en werd de weg weer vrijgegeven. Wel werd de maximumsnelheid nog nog tot 09.10 uur beperkt. Waar je normaal gesproken met 100 kilometer per uur door de tunnel mag, mocht je vanmorgen niet sneller dan 80 kilometer per uur.