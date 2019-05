'Ouderen raken in sociaal isolement door lange wachttijden bij CBR'

Leen van der Weele heeft al bijna twee maanden een verlopen rijbewijs (foto: Omroep Zeeland)

Het verlengen van een rijbewijs zou normaliter slechts een formaliteit moeten zijn, maar dat kan nu door de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maanden duren. Door een nieuw systeem en personeelstekorten bij het CBR is die wachttijd flink opgelopen. Bestuurders die al lang weer zijn goedgekeurd, zitten daardoor soms maanden zonder rijbewijs.

Sociaal isolement

In een uitgestrekte provincie als Zeeland moeten mensen soms lange afstanden overbruggen en is er bovendien lang niet overal goed openbaar vervoer beschikbaar. En onze provincie is ook nog een sterk vergrijsd, waardoor met name de oudere inwoners van Zeeland volgens de VZG in een sociaal isolement terechtkomen als zij geen gebruik kunnen maken van hun auto.

Een van de ouderen die door de lange wachttijden getroffen zijn is de 89-jarige Leen van der Weele uit Goes. Hij heeft in oktober een nieuw rijbewijs aangevraagd en toen we in februari bij hem langskwamen, zat hij er nog steeds op te wachten.

Normaal gesproken duurt de verlenging van een rijbewijs met keuring vier maanden, maar de wachttijd loopt nu soms op tot zes maanden of langer. In het radioprogramma Zegt U Het Maar stroomden dan ook wekenlang klachten binnen over de lange wachttijden bij het CBR.

Medische keuring

Beroepschauffeurs, mensen met een medische aandoening en 75-plussers hebben een medische keuring nodig om hun rijbewijs te kunnen verlengen. In 2018 kreeg het CBR in Nederland 637.000 gezondheidsverklaringen binnen. Dit zijn er 6 procent meer dan in 2017. Dit is wat het CBR zélf zegt over het oplopen van de wachttijden.

De VZG voorziet dat door de lange wachttijden bij het CBR meer mensen noodgedwongen gebruikmaken van het Wmo-vervoer, terwijl de financiering van die vervoervormen toch al onder druk staat. Bovendien is het volgens de VZG slecht voor de rijvaardigheid bij ouderen als zij lange tijd niet mogen autorijden.

Zeeuws perspectief

De Zeeuwse gemeenten hopen met hun brief aan het CBR de problemen in Zeeland door de lange wachttijden onder de aandacht te brengen. De brief is naast het CBR ook verstuurd aan de Tweede Kamer. "Wij hopen dat deze brief, waarin de problematiek vanuit Zeeuws perspectief is geschetst, de behoefte aan een dringende oplossing nog eens onderstreept", schrijft de VZG.

