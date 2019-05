Damen in hoger beroep om publicatie memo's te voorkomen

Scheepswerf Damen in Vlissingen-Oost (foto: Aad Born uit Goes)

NRC vroeg de memo's een jaar geleden op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), naar aanleiding van een inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD bij Damen in 2017. Het openbaar ministerie vermoedt dat Damen via tussenpersonen aan buitenlandse overheidsambtenaren steekpenningen heeft betaald. Dit onderzoek loopt nog.

Vorige maand besloot de rechtbank in Rotterdam dat het ministerie de memo's mocht vrijgeven. De scheepsbouwer wil de publicatie van de memo's tegenhouden vanwege de mogelijke schade aan zijn wereldwijde commerciële belangen. In een verklaring schrijft Damen dat het door eerdere publicaties in NRC over Damen een opdracht in Roemenië is misgelopen. Zo zou een concurrent de publicaties in zijn voordeel hebben gebruikt om de opdracht binnen te slepen.

Werkgelegenheid

Damen probeert in Nederland opdrachten voor de Nederlandse marine binnen te slepen. Als het Damen lukt om die orders binnen te slepen dan zou dat ook voor extra werkgelegenheid in Vlissingen kunnen zorgen. Want Defensie heeft de voorkeur uitgesproken voor een Nederlandse aanbesteding en Damen heeft in Nederland maar één werf die goed is uitgerust voor de bouw van zulke grote schepen, en daar ook ervaring mee heeft, en dat is de werf in Vlissingen.

