Kreeft heeft last van kou, kiloprijs veel hoger dan vorig jaar

De Oosterscheldekreeft kan slecht tegen lage en hoge temperaturen. Bij temperaturen beneden de 5 graden stoppen ze met eten. Als de temperatuur boven de 24 à 25 graden komt en dit verschillende dagen tot weken aanhoudt, vindt er grote sterfte plaats.

De afgelopen weken waren de weersomstandigheden verre van goed. "In het begin ging het goed door het zonnetje, maar al snel veranderde de wind in een noord- en oostenwind en dat is geen viswind", vertelt een kreeftenvisser. "Nu hebben we weinig gevangen en de helft daarvan moet ook nog eens terug, want in die kreeften zit nog zaad of ze zijn te klein of aan het verschalen."

Nog niet kapot

"Het seizoen is zeker nog niet kapot", zegt Erik de Jong, veilingmeester van de veiling in Colijnsplaat. "Het weer kan natuurlijk zo maar omslaan en dat komt de vangsten ten goede. Maar de aanvoer is op dit moment echt onder de maat."

De Oosterscheldekreeft is een authentiek, veelgevraagd, streekproduct uit de Deltawateren. De vangst is afhankelijk van wat de natuur de kreeft te bieden heeft aan voedsel, waterkwaliteit en watertemperatuur. In dat laatste schuilt een onzekere factor die de opening van het kreeftenseizoen mede bepaalt. Het pantser van de Oosterscheldekreeft is donkerblauw tot zwart met witte plekken.

Oosterscheldekreeft is een seizoensproduct en daarom niet het hele jaar verkrijgbaar. Het vangstseizoen van de Oosterscheldekreeft is strikt gelimiteerd en loopt van begin april tot en met 15 juli. Kreeften worden alleen meegenomen als ze groter zijn dan 24 centimeter, en de eidragende vrouwtjes worden teruggezet. Een vrouwtje kan wel duizenden eitjes bij zich dragen.

De locaties waar op kreeft mag worden gevist worden ieder jaar verdeeld onder de vissers. De afgelopen twee jaar moesten de kreeftenvissers met hun boten racen om hun favoriete plekjes te bemachtigen. Dat systeem is dit jaar vervangen door onderling overleg, met eventueel een loting.

Veel verontwaardiging

De kreeftenrace zorgde voor veel verontwaardiging onder de kreeftenvissers. Volgens kreeftenvisser Gerrie van den Hoek leek het wel het Wilde Westen op de Oosterschelde. "Het was niet eerlijk, want wie de meeste pk's had achter zijn boot, had de beste plek voor het uitkiezen."

In het verleden konden de kreeftenvissers die een vergunning hadden zelf bepalen wanneer ze begonnen. Dat zorgde ervoor dat sommige kreeftenvissers al in november hun fuiken op de vrije gronden gingen uitzetten om zodoende de beste locaties te claimen. Dat werd niet langer wenselijk geacht.

Een kreeft in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

