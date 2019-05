Nieuw Emergis past behandeling aan: 'Kinderen gedwongen opsluiten is onmenselijk'

Deze week wordt in Kloetinge de nieuwe kinder- en jeugdkliniek van Emergis in gebruik genomen. Tot voor kort was de jeugdzorg verspreid over verschillende gebouwen, vanaf nu komt alles samen op één plek.

Met het nieuwe gebouw van 6 miljoen euro doet ook een nieuwe manier van zorg zijn intrede. Zoals afscheid van de separeercel. Als een kind in het nieuwe gebouw het even niet meer aan kan, dan is er de cooldown room. Een gewone kamer met lamp, tv en bank. Edelbroek: "Daar kan hij of zij dan tot rust komen, onder begeleiding. Nooit meer alleen."

Niet langer tien keer je verhaal vertellen

Het is één van de voorbeelden van de nieuwe kijk op zorg die het nieuwe gebouw met zich meebrengt. Een andere verandering: ieder kind dat binnenkomt krijgt één regiebehandelaar (dossierhouder). "Zodat het kind niet tien keer zijn verhaal hoeft te doen." Het hele idee: het kind zo veel mogelijk vanuit thuis begeleiden. En als het echt niet anders kan, dan opname. En dan het liefst zo kort mogelijk.

Kinderen moeten zich hier thuis voelen." Judith Edelbroek, Emergis

Mede daarom is ook het aantal bedden afgenomen: van 42 naar 26. Nieuw is dat elk kind ook zijn eigen badkamer heeft. Op de crisisopvang is die via twee kanten te bereiken. Als hij of zij zichzelf iets wil aandoen, dan is de begeleider er snel bij. Verder is er bij praktisch alles gedacht aan de veiligheid. Zo breken de haakjes in de badkamer makkelijk af, zodat kinderen zich er niet aan kunnen verhangen. Een woordvoerder van Emergis wil graag benadrukken dat dat "Gelukkig zeer zelden voor komt."

Eetstoornis: zelf koken

Er zijn drie gymzalen en een moderne keuken waar ook de kinderen met eetstoornissen zelf hun eten kunnen koken, onder begeleiding. Het pand, voor een groot deel gemaakt met sloopmateriaal, is licht en straalt een huiselijke sfeer uit. "Kinderen moeten zich hier thuis voelen. Het is een kliniek, maar heeft geen klinische uitstraling", aldus Edelbroek.

De cooldownkamer, het alternatief voor de separeercel (foto: Omroep Zeeland)

Ook nieuw: medewerkers worden geschoold in het dialoogmodel. "Dat houdt in dat we besluiten samen nemen met ouders en waar mogelijk de kinderen", zegt orthopedagoog Judith Bosman. "Centrale vraag is: waar lopen jullie tegen aan? Wat zijn jullie vragen en hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk bij aansluiten?"

Emergis behandelt tweeduizend kinderen en jongeren per jaar. Veruit de meeste van hen wonen thuis. Drie takken van jeugdzorg komen samen in het gebouw: 1. Kinderen met psychiatrische problemen.

2. Kinderen met psychiatrische problemen en een lichte verstandelijke beperking.

3. Kinderen met lichte psychiatrische problematiek. Die bijvoorbeeld met cursus of training geholpen worden en vaak thuis wonen.

Het is wel een kliniek, maar niet klinisch, aldus manager Eldenbroek van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Edelbroek: "Nu zijn er korte lijntjes tussen de teams. Iedereen gaat elkaar leren kennen. Dat leidt uiteindelijk tot betere zorg en een snellere behandeling, hopen we."

Deze week de verhuizing en dat is spannend. Niet alleen voor de medewerkers, maar vooral ook voor de kinderen. Sommige hebben een zware vorm van autisme en kunnen daardoor slecht tegen veranderingen. "We hebben hen stap voor stap meegenomen. Eerst met de bouwtekeningen, later door met ze door het gebouw te lopen. Maar het zal spannend blijven," aldus Edelbroek. Daarom ook geen groot openingsfeest. "Eerst wennen en rust."

Of het nieuwe gebouw ook zal leiden tot minder papierwerk? Edelbroek lacht: "Beschikkingen aanvragen en dossiers schrijven blijft hetzelfde. Hopelijk wat minder e-mail, omdat we makkelijk bij elkaar binnen kunnen lopen."

Lees ook: