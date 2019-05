Verdachte brandstichter blijft vastzitten

De man was achttien ten tijde van de brandstichtingen. Die waren tussen mei en oktober 2018 in Goes en Kapelle. Na zijn aanhouding heeft de man bekend dat hij de branden heeft aangestoken. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van de verdachte vonden dat de man onder voorwaarden zijn zaak thuis af mocht wachten. De rechtbank ging hier niet in mee en besloot dat de man vast moet blijven zitten. Dat doen ze vanwege de 'grote hoeveelheid ernstige feiten' en omdat er volgens de rechtbank geen zwaarwegende reden is gegeven om de man voorlopig naar huis te sturen.

Goesenaren raakten alles kwijt

De brand aan de Rietweg begon bij de kliko's in de schuur van Vita Anthonisse en sloeg daarna over op het huis van de achterburen. "Bij mij valt het nog wel mee, maar mijn achterburen die hebben niks meer", zei een geschrokken Anthonisse enkele dagen na de brand. Bij de brand vielen geen gewonden. Mevrouw Anthonisse en haar buren waren vandaag bij de zitting aanwezig.

De schade bij Vita Anthonisse na de brand in haar schuur (foto: Omroep Zeeland)

Al snel blijkt dat de brand is aangestoken en dat zorgde voor Anthonisse voor een erg onveilig gevoel. "Als het een kwajongensstreek is, dan snap ik het nog steeds niet, maar dan is het extreem uit de hand gelopen. Maar als het echt gericht is of het is een pyromaan, dan denk je: 'waarom doen mensen zoiets'?" Die vraag wordt mogelijk tijdens de rechtszaak beantwoord.

In het onderstaande filmpje vertelde Vita Anthonisse een week na de brand over wat ze heeft meegemaakt. Dat was in augustus vorig jaar. De verdachte is in januari opgepakt.

De verdachte stond vandaag tijdens een pro-formazitting voor de Middelburgse rechtbank. De zaak gaat pro-forma verder op 25 juni. Op 15 augustus wordt er inhoudelijk naar de zaak gekeken. Het Openbaar Ministerie en de verdediging willen in de tussentijd geen aanvullend onderzoek meer laten doen.

Lees ook: