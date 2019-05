'De ramadan geeft tijdens de eindexamens juist kracht'

Broer en zus Arez en Sana gaan vol vertrouwen tijdens de ramadan hun eindexamen in (foto: Omroep Zeeland)

Sana (17) doet eindexamen havo, grote broer Arez (19) hoopt straks een vwo-diploma op zak te hebben. Elk jaar doen ze mee aan de ramadan en ook tijdens de spannende examentijd zien ze geen reden om hier een uitzondering op te maken.

Een gezegende maand

"In mijn omgeving kreeg ik nog wel de vraag of het verstandig is, omdat ik me mogelijk niet kan concentreren", vertelt Arez. "Maar ik ben standvastig en tot nu toe gaat het prima."

"Het is een gezegende maand", vult zijn zus aan. "Ik heb wel heel even getwijfeld vanwege de examens, maar ik heb geen reden om niet te vasten. Ik ben niet ziek, niet te oud en niet te jong. Ik sta er volledig achter." Wel begrijpt ze dat sommige leeftijdsgenootjes niet alle dagen vasten. "Het is toch je diploma, belangrijk voor je toekomst. Maar voor mij gaat geloof voor school."

Diploma in de pocket

Arez is ervan overtuigd dat ramadan en eindexamen doen prima samen kunnen gaan. "Hoe groot de kans is dat ik straks mijn diploma op zak heb? Honderd procent!", klinkt het zelfverzekerd. "Alleen nog even afwachten of mijn zusje ook slaagt", grapt hij.

Ook Sana heeft goede moed. Ze moet nog één vak ophalen, maar dat is geen probleem, verzekert ze. "En dan de beloning tijdens het Suikerfeest (de dag dat het einde van de ramadan wordt gevierd, red.) straks extra groot."

Het hele radio-interview met Arez en Sana hoor je hieronder.

Arez en zijn zus Sana over de eindexamens en de ramadan