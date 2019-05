Horeca-ondernemer Jerry van Zuijlen: 'Ik heb geen visie. Nooit gehad ook'

De in Amsterdam geboren Van Zuijlen verhuisde op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders naar Zeeland. Nu, ruim 45 jaar later, woont hij hier nog steeds en is hij niet van plan ooit nog te vertrekken. Ook zijn bedrijf zal de provincie niet verlaten. "Het moet een bedrijf met een Zeeuwse bodem blijven", zegt Van Zuijlen.

Hij vreest ervoor dat als er vestigingen buiten Zeeland komen hij de controle erover verliest. "De korte afstand maakt het ook makkelijker bestuurbaar."

Amadore

Van Zuijlen is wat ze noemen een horecadier. "Het gaat altijd over horeca in mijn hoofd. Alles is er leuk aan", legt hij uit. Amadore bestaat sinds 2005, maar Van Zuijlen is al sinds begin jaren '80 actief in de horeca. Hij startte met een pannenkoekenhuis bij de midgetgolfbaan in Vlissingen, waar nu de stadscamping zit.

Jerry van Zuijlen, directeur van de Amadore groep (foto: Omroep Zeeland)

In 2000 stopte hij daarmee en opende hij zijn eerste grandcafé Stefano's aan de boulevard van Vlissingen. Dat blijkt later een van de eerste vestigingen te worden van de Amadore groep. Samen met het in 2003 door Van Zuijlen geopende grandcafé Raymondo's gaat hij samenwerken met ondernemer Joost van Damme die twee hotels heeft; Arion in Vlissingen en Arneville in Middelburg. Ze besluiten samen verder te gaan onder de naam Amadore. Sinds 2009 staat Van Zuijlen alleen aan het roer van de keten.

Nieuwe ideeën krijg ik tijdens de ochtendwandeling. " Jerry van Zuijlen, Amadore

Het ochtendritueel van Van Zuijlen is essentieel voor het bedrijf. "Als ik 's morgens wakker word, doe ik eerst een wandeling met de hond en drink ik koffie in een van de zaken", legt hij uit. "Daar doe ik nieuwe ideeën op die ik weer deel met de mensen en zij hun ideeën met mij. En zo gaat dat continu door."

In de jaren na de oprichting groeit het bedrijf snel. Bijna ieder jaar komt er wel een grandcafé en/of hotel bij. Ook worden er eerder geopende cafés verkocht of verhuurd. Nu telt de keten vier hotels en zeven grandcafés verspreid over Goes, Domburg, Kamperland, Dishoek, Middelburg en Vlissingen.

Of hij met Amadore ooit de oversteek maakt naar Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland of Tholen weet hij niet. Hij sluit het niet uit, maar heeft er geen plannen voor. "Ik heb geen visie, maar die heb ik nooit gehad met dat ik er ieder jaar iets bij wil hebben of kopen."

Vestigingen Amadore groep in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)