Boek voor vrouwen die op jonge leeftijd moeder zijn verloren

Hartmama (foto: Susan van der Beek)

De auteur van het boek heeft geen herinneringen aan haar eigen moeder, ze was pas twee jaar toen haar moeder op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker overleed. "We waren eigenlijk een gewoon gezin. Toch was het niet zo gewoon, omdat er ooit eerder een andere mama was geweest. Dat is voor een kind verwarrend."

Afhankelijk van beide ouders

Van der Beek legt uit dat het een trauma is als je zo jong bent en een ouder verliest. "Ik heb het zelf nooit een trauma willen noemen, omdat ik dacht: met mij gaat het goed. Het is een van de meest impactvolle dingen die in een leven kunnen gebeuren, omdat je als kind, zeker als je jong bent, afhankelijk bent van je beide ouders.

In Hartmama hoopt Van der Beek vooral anderen te kunnen helpen. "Ik vind het belangrijk dat als je zo'n gebeurtenis hebt meegemaakt, beter kunt begrijpen waarom je soms zo vast kunt zitten of heel erg tegen dingen aan kunt lopen. Het lijkt lijkt of je niet meer verder kunt. En daar is wat aan te doen."

Susan van der Beek hoopt vrouwen die op jonge leeftijd moeder zijn verloren te helpen