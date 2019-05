Verhuizing Bibliotheek Oosterschelde gaat niet door; 'Goes verdient beter'

Het pand van bibliotheek in Goes aan de Oostwal staat in de verkoop (foto: Google Maps)

Directeur Janny van Vught spreekt van een grote tegenvaller. "Niet alleen voor onszelf, maar ik denk dat het ook een hele grote tegenvaller is voor de inwoners van de gemeente Goes. We hadden mooie plannen om de bibliotheek beter bereikbaar te maken en te moderniseren. Die gaan voorlopig helaas niet door."

Wachten op een nieuw plan

De verhuizing kan niet doorgaan, omdat de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het huidige pand aan de Oostwal niet enthousiast is over de bouwplannen van een mogelijke koper. "Dat betekent dat we als bibliotheek niet kunnen verkopen en daardoor is er geen geld om te verhuizen. We moeten wachten tot er iemand met een nieuw plan en wel een koop tot stand kan komen."

"Er zijn zowel woningen als bedrijven in het complex waar de bibliotheek zit. We vormen daarmee samen een VVE, dat betekent dat je met z'n drieën iets te zeggen hebt over wat er met dat gebouw gebeurt", geeft de directeur aan. "De VVE heeft al een paar keer verteld niet pertinent tegen appartementen te zijn, maar bij dit plan hadden ze dusdanige bezwaren dat ze tegen hebben gestemd in de vergadering."

'Goes verdient beter'

Van Vught denkt dat de bibliotheek met een vestiging aan de Kolveniershof een rol had kunnen spelen in het levendig maken van het cultuurplein van Goes, samen met Theater de Mythe en de muziekschool. Daarnaast geeft Van Vught aan dat de afgelopen jaren niet is geïnvesteerd in de bibliotheek. "Je ziet nu een traditionele bibliotheek waar hier en daar tekenen van slijt op zitten. Ik denk dat Goes een betere bibliotheek verdient."