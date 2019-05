Kunst van Jan van Munster tussen Van Gogh en Mondriaan in Kröller-Müller Museum

De IJstafels van Jan van Munster vormen het stralende middelpunt in deze tentoonstelling. De werken werden in 1989 aangekocht door het museum en zijn na lange tijd weer te zien. Andere werken uit het bezit van Van Munster zijn verdeeld over drie zalen van het museum. De kunstenaar is blij verrast om zijn oude en nieuwe werk bij elkaar te zien in één tentoonstelling.

Ik zie dat mijn werk nog steeds actueel is en dat ik me nog kan scharen onder de jongere kunstenaars " Jan van Munster

In zijn atelier op het IK eiland langs de A58 in Oost-Souburg werkt de bijna tachtigjarige nog iedere dag aan nieuwe werken. "Als je niet naar je atelier gaat, gebeurt er niets", is één van zijn gevleugelde uitspraken. Het liefst gaat Van Munster nog tien jaar door, want er is nog altijd de drang om een meesterwerk te maken, al vindt hij dat de tentoonstelling wel een paar topstukken bevat.

De bijna 80-jarige Jan van Munster werkt nog vrijwel dagelijks in zijn atelier. (foto: Omroep Zeeland)

Het Kröller-Müller in Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft al sinds 1978 werk van Jan van Munster in de collectie. Ook in de beroemde beeldentuin van het museum is zijn werk niet weg te denken, zoals de enorme granieten bol Battery for five fingers, geschonken door van Munster in 1995.

'Battery for five fingers' - Jan van Munster 1995 (foto: Omroep Zeeland)

De Tentoonstelling In Motion 1970-2020 Jan van Munster is tot en met 13 oktober te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterlo op de Hoge Veluwe.