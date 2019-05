'Wij stoppen in Zeeland met alle jeugdzorg als er niet snel meer geld komt'

Jeugdzorg staat onder druk door financiële tekorten (foto: Omroep Zeeland)

Komt de minister niet met extra geld over de brug, dan moet het Rijk de jeugdzorg maar weer zelf regelen. Dat schrijft de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de open brief. "Als het kabinet niet bereid is gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten we dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen."

Door de structurele financiële tekorten, is het steeds moeilijker om de goede zorg voor kinderen en jongeren met problemen te regelen, zegt Wethouder Alsema (CDA): "Als wij het moeten doen, dan met dat echt met een ander financieel plaatje."

Wethouder Alsema over de brandbrief jeugdzorg: "Minister, dit kan zo niet langer."

Vorig jaar kregen de Zeeuwse gemeenten zeventig miljoen euro voor de jeugdzorg, maar gaven er negentig miljoen euro aan uit. "Die twintig miljoen euro extra, halen we uit ander potjes."

Dit kan zo niet langer

Het valt de gemeenten tegen dat minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid niet bereid is om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg. "De minister geeft niet thuis", zegt een teleurgestelde Derk Alsema, "dus dan is het belangrijk om in het openbaar het signaal af te geven: Dit kan zo niet langer."