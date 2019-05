300.000 liter zwemwater wordt in een silo bewaard

"We bewaren dat water omdat het warm is en er chemicaliën in zitten die we altijd in het zwemwater hebben. Als we het bad straks zouden vullen met kraanwater is het ongeveer 7 graden, terwijl het badwater een temperatuur heeft van ongeveer 28 graden, dus dat kost dan nog wel wat energie. Nu blijft dat water in die afgesloten silo relatief warm. En het is nogal een slok water, dat gooi je niet zomaar weg," zegt Bart van den Heuvel, directeur van Omnium.

Slijtage

Reden van de opslag: de zwembadvloer moet vernieuwd worden. De vloer lig er al sinds 2001 in. "Er zijn scheuren ontstaan door ouderdom en slijtage en we willen niet dat iemand er met zijn teen in blijft steken," zegt Van den Heuvel.

Het doelgroepenbad is 10 bij 20 meter en 2.60 meter diep. De vloer kan desgewenst op een diepte van 0 tot 2.00 meter worden ingesteld. "De gebruikers zijn onder meer mensen met een ziekte als reuma, maar het kan ook worden gebruikt voor zwemles voor kleine kinderen. Die zwemmen nu, zolang de vloer er nog niet in ligt, in de andere baden van het zwembad." Verwachting is dat de hele vernieuwing twee weken gaat duren.