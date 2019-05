Een stukje geschiedenis wordt in Schoondijke

In de koker zaten twee documenten. Het ene document zat al sinds 1939 in de muur van het gebouw verstopt en het tweede werd tijdens de sloop- en verbouwingswerkzaamheden in 1984 aan de koker toegevoegd. "Ik dacht dat de oud-leerlingen uit die tijd ook op het document stonden, maar alleen de namen van de raadsleden en het bestuur staan erin", zegt een buurtbewoner die bij de onthulling aanwezig was.

Toch maakte de oorkonde ook veel indruk op wethouder Jack Werkman van Sluis, die de rol uit de koker haalde. "Hij is goed bewaard gebleven en ziet er perfect uit!", zegt Werkman.

Nieuwe oorkonde

De bedoeling is dat de oorkonde terug in de koker gaat en onderzocht wordt in het gemeentehuis. Daar wordt gekeken of het mogelijk is om een soortgelijke oorkonde te maken die met de bouw van de nieuwe school toegevoegd wordt aan de oude documenten. "Ondanks dat het gebouw tegen de vlakte gaat komt er op dezelfde plek een nieuwe school en hebben we toch nog een aandenken met deze oorkonde", aldus Werkman.

