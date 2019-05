Rijk komt na noodkreet gemeenten met extra geld voor jeugdzorg

Vanmorgen kwam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met een open brief. De gemeenten zeggen daarin dat zij weigeren nog langer op te draaien voor de extra kosten die zij maken voor de toenemende vraag naar de jeugdhulp en psychische zorg voor kwetsbare burgers. Komt de minister niet met extra geld over de brug, dan moet het Rijk de jeugdzorg maar weer zelf gaan regelen, was de strekking. "Als het kabinet niet bereid is gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In hun belang moeten we dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen", was te lezen.

De Goese wethouder Derk Alssema voegde daaraan toe dat het door structurele financiële tekorten steeds moeilijker wordt om de goede zorg voor kinderen en jongeren met problemen te regelen. "Als wij het moeten doen, dan moet dat echt met een ander financieel plaatje."

Bezuinigingen

De gemeenten zouden in totaal meer dan 600 miljoen euro te veel hebben uitgegeven aan jeugdzorg. Het vorige kabinet dacht dat een andere aanpak tot lagere kosten zou leiden en voerde bezuinigingen door. Door bijvoorbeeld sneller te helpen zou er minder geld nodig zijn voor langdurige begeleiding. Maar de afgelopen jaren steeg het aantal jongeren in de jeugdzorg.

"Als er geen compensatie komt, moeten gemeenten bezuinigen", meldt de VNG. "Dat heeft ongewenste gevolgen". Zo dreigde sluiting van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen, minder cultuur of een verhoging van de gemeentebelastingen.

Twintig miljoen tekort

Vorig jaar kregen de Zeeuwse gemeenten zeventig miljoen euro voor de jeugdzorg, maar gaven er negentig miljoen aan uit. "Die twintig miljoen euro die we tekort komen moeten we uit andere potjes halen", zegt Alssema.

Eerder vandaag nog zei Alssema dat het hem tegenvalt dat minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid niet bereid is om extra geld uit te trekken voor de jeugdzorg. "De minister geeft niet thuis, dus dan is het belangrijk om in het openbaar een signaal af te geven. Dit kan zo niet langer." Maar nog dezelfde dag krijgen Alssema en de andere wethouders van zorg van de Nederlandse gemeenten toch hun zin: meer geld van het Rijk voor de jeugdzorg in ons land.