Bijzonder: Emmadorp beter op de kaart door een gat in de dijk!

Voor natte voeten zijn ze in Emmadorp niet bang. "Als het waterschap en gemeente uiteindelijk zeggen dat dit veilig is dan geloof ik dat en ga ik daar niet mijn hoofd over breken hoe dat kan," reageert een inwoonster. Ze zijn bij elkaar gekomen om de resultaten te horen van brainstormsessies die de afgelopen weken zijn gehouden. Doel is om de Westerscheldekust op de kaart te zetten en aantrekkelijker te maken voor toerisme.

Super romantisch

"Ik vind het super romantisch!" zegt een vrouw die heel enthousiast reageert. Een doorgang naar het Verdronken Land ziet zij wel zitten. "Dit is schoonheid, dit is romantiek. Het integreren van landschap, natuur en water. Ik zie het helemaal zitten!" Naast de dijkdoorgang krijgt het dorp wildroosters waardoor schapen bij de dijk vrij rond kunnen lopen en ook moet de dijk volgezaaid gaan worden met bloemen. Goed voor de bijtjes en het zicht volgens de gemeente. Toch zijn er ook inwoners die er iets kritischer naar kijken. "Het gaat niet per definitie alleen maar om vogeltjes en toerisme. Gebouwtjes op de dijk is leuk en mooi maar er moet ook nog gewerkt worden!"

Het zij-aanzicht van de dijkdoorgang (foto: Omroep Zeeland)

Maar dat gaat wel geld kosten. En veel geld, want Emmadorp maakt onderdeel uit van een groter project waarin ook de kustdorpen Ossenisse, Paal en Walsoorden zijn meegenomen. De plannen voor die dorpen worden in de komende weken bekend gemaakt. Voor het hele project heeft de gemeente Hulst nu een budget van 300.000 euro. Echter; het project is nu begroot op vier miljoen euro. Een flink gat erkent ook waarnemend wethouder Gino Depauw al ziet hij vooral kansen. "Durf te dromen en laat je niet vastpinnen op een budget. Cofinanciering zoeken is een optie en dan is drie ton het begin van iets heel groots."

De gemeente wil de plannen nu samen met de inwoners verder concretiseren. Wel liet ze vanavond weten nog voor volgend jaar te willen gaan starten met een deelproject. In Emmadorp hopen ze dat zij de eerste zijn.