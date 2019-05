'Ik kom echt niet voor de camera meneer... dan moet ik huilen'

Enkele honderden fans kwamen naar bioscoop Cinecity in Vlissingen om daar de wedstrijd op een groot scherm te zien. De meesten bleven nauwelijks in hun stoel zitten, zo spannend was de wedstrijd. In de eerste helft was de sfeer nog redelijk ontspannen, de 2 - 0 voorsprong gaf wat rust. Maar na de rust kantelde de wedstrijd en werd het zweten.

Snel leeg

Dat Ajax in de laatste secondes van de wedstrijd de finale verspeelde, kwam hard aan bij de fans. "Ik ga echt niets zeggen voor de camera meneer... dan ga ik huilen", liet een fanatieke fan weten aan onze verslaggever. De bioscoopzaal stroomde na de wedstrijd heel snel leeg, en van de opgetogen sfeer was niet veel meer over.

Prima uitgangspositie

In de uitwedstrijd in Londen won Ajax met 0 - 1, en dat leek een prima uitgangspositie voor de thuiswedstrijd. Maar Tottenham Hotspur wist in de tweede helft de finale alsnog af te dwingen. Liverpool kon zich dinsdagavond al plaatsen. Dat betekent dat de finale van de Champions League een Engelse aangelegenheid wordt, zaterdag 1 juni om 21.00 uur.

Reportage wedstrijd kijken in bioscoop Vlissingen.