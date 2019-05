Bijeenkomst voor Zeeuwse boeren na golf gps-diefstallen

John Deere trekker op het land (foto: Adrie Gideonse)

De afgelopen weken werden gps-systemen van het merk John Deere gestolen uit trekkers in Scherpenisse, Zuidzande, Schoondijke, Oostburg, Aardenburg, IJzendijke en Westdorpe. De systemen hebben per stuk een waarde van rond de 20.000 euro.

Of al deze diefstallen zijn gepleegd door dezelfde daders of dat er meerdere gps-dieven actief zijn is onbekend. De politie onderzoekt de diefstallen en is op zoek naar getuigen.

Beveiligen woningen, bedrijven en voertuigen

Tijdens de bijeenkomst op 23 mei in het Belfort in Sluis geeft de politie een toelichting over het verloop en de prioritering van het onderzoek. Ook zal er voorlichting en advies gegeven worden over het beveiligen van woningen, bedrijven en voertuigen in het buitengebied.