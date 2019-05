Laatste Zeeuwse CoolCat-vestiging sluit deuren

In- en exterieur van CoolCat in Hoofddorp. (foto: ANP)

De kinder- en tienermodeketen maakt al jaren verlies en werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart. Van de oorspronkelijke tachtig winkels in Nederland, zou eigenaar Retail Beheer er 56 voortzetten. De winkel in Middelburg zat daar niet bij en sloot in maart al haar deuren.

De overige winkels, dus ook die in Goes, gaan binnen nu en vier maanden dicht. "De bedoeling is volledige leegverkoop", zegt woordvoerder Michael Renssen. "Zodra dat gebeurd is, sluiten de winkels."

Nieuwe keten?

Er wordt nog wel onderzocht of met een deel van de winkels van CoolCat nog een nieuwe keten opgezet kan worden. Over dat idee is nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bepaald wat voor producten deze nieuwe retailformule, met werktitel SOHO, dan zou moeten gaan aanbieden. "Het gaat om een volledig nieuw concept waarover wij nu nog niets kunnen melden. Dat geldt ook voor de omvang van de keten", zegt directeur Jaco Scheffers.

"Over die nieuwe winkelformule is nu nog echt geen duidelijkheid", voegt Renssen daaraan toe. "Dat komt pas ver na de zomer."