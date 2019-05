Slim omgaan met beschermde diersoorten scheelt tijd en geld

Door de Wet Natuurbescherming mogen bouwplannen niet worden uitgevoerd als ze de leefomgeving van bijzondere dieren en planten verstoren. De Provincie kan onder strikte voorwaarden wel een ontheffing verlenen. Als een bouwbedrijf de voorwaarden niet naleeft kan een project worden stilgelegd.

100.000 euro per jaar

De gemeente Vlissingen weet daar alles van. Op het terrein waar de wijk Scheldekwartier wordt gebouwd, zitten veel meeuwen. Om te voorkomen dat de beschermde vogels in het gebied nestelen, worden de meeuwen met behulp van honden verjaagd. Dat kost de gemeente 100.000 euro per jaar. Stoppen met het bouwen van de wijk zou volgens wethouder John de Jonge nog meer kosten met zich meebrengen.

Rugstreeppad heeft eigen eiland in Molenwaterpark (foto: omroep zeeland)

Rugstreeppadden

Ook op andere plekken in de provincie beïnvloeden beschermde diersoorten bouwwerkzaamheden. Het Molenwaterpark in Middelburg ziet er vanwege de aanleg van een nieuw park uit alsof er een bom op is gevallen. In het midden van het park is een met hekken omheind gedeelte waar rugstreeppadden in een bassin paren en hun nakomelingen kunnen opgroeien.

Leden van een amfibieënwerkgroep houden iedere dag een oogje in het zeil. Peter Sneltjes voorziet de amoureuze kikkers van vers water. Hij denkt dat deze aanpak om de rugstreeppadden te redden vrij uniek is. Zodra de werkzaamheden bijna klaar zijn krijgen de diertjes hun eigen paddenpoelen. De financiële impact valt relatief gezien mee, 'enkele duizenden euro's' schat de gemeente Middelburg.

Oeverzwaluwen broeden in speciaal aangelegde wand (foto: omroep zeeland)

Oeverzwaluwen

Havenbedrijf North Sea Port heeft een pro-actieve oplossing gevonden voor eventuele problemen met de beschermde oeverzwaluw. Door een zandwal op te werpen in een stuk braakliggend land aan de Ameliaweg bij Westdorpe, verzorgen ze daar een ideale broedplek voor de vogels. Ecoloog Alex Wieland begeleidt het project en ziet tot zijn tevredenheid dat enkele honderden zwaluwen holletjes graven in de zandmuur.

Volgens Wieland is dit één van de manieren om toekomstige problemen met bouwwerkzaamheden te voorkomen: "Door hier omstandigheden te creëren die ideaal zijn voor de oeverzwaluwen, is de kans dat ze op een zanderig bouwterrein nestelen en het werk vertragen veel kleiner."

Nestkast voor vleermuizen in Terneuzen (foto: omroep zeeland)

Gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen

Alex Wieland werkte ook mee aan een project in Terneuzen waar wooncorporatie Clavis oude huizen moest slopen om er nieuwe voor in de plaats te zetten. De uitdaging was om dat voor elkaar te krijgen zonder dat de aanwezige gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen verjaagd zouden worden.

Gastouders

Samen met projectleider Luc Burm wierf Wieland 'gastouders' in de buurt van de wijk; mensen die een vogelhuisje op wilden hangen, en gebouwen waar een vleermuizenkast aan bevestigd kon worden. Daardoor vonden de vogels en vleermuizen een alternatieve plek.

In de herbouwde wijk werd vervolgens 'natuurinclusief' gebouwd. In de nieuwe huizen werden nestgaten gemaakt zodat daar weer broedplekken ontstonden. Wanneer er nu in de omliggende wijken wordt gerenoveerd zijn er uitwijkplekken voor de dieren die daar huizen.

