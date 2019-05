'Krottenkoning moet gedwongen worden rijksmonument het Hoompje te redden'

Het voormalig klooster in Sint Anna ter Muiden (foto: Omroep Zeeland)

Het Cuypersgenootschap reageert met de oproep tot ingrijpen op het besluit van de gemeente Suis om de handdoek in de ring te gooien en zich niet meer in te spannen voor het monument. "Dat kunnen wij niet accepteren. Wij doen het dringende verzoek om de handhaving direct op te starten", laat het genootschap in een brief aan de gemeente weten.

Dwingen om belangrijkste gebreken aan te pakken

In de brief wijst het Cuypersgenootschap op nieuwe wetgeving uit 2016, waarin een onderhoudsplicht voor eigenaren van rijksmonumenten is opgenomen. Als ze dat niet doen en daardoor het monument in gevaar komt, kunnen eigenaren volgens het genootschap gedwongen worden om de belangrijkste gebreken aan te pakken.

Het Cuypersgenootschap is niet de enige die zich zorgen maakt over het voortbestaan van het Hoompje. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP heeft Kamervragen gesteld over het laten verkrotten van monumentale panden zoals het Hoompje. Een aantal van deze panden is eigendom van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte. Hij is ook eigenaar van het Hoompje.

Het Hoompje is in de loop der jaren erg vervallen. (foto: Omroep Zeeland)

Het voormalige klooster werd in 1909 gebouwd. In eerste instantie werd het bewoond door de Zusters der Kindheid van Maria. Het ging later naar andere orden over. Na het vertrek van de laatste nonnen eind jaren tachtig kwam het gebouw leeg te staan.

Sinds 1992 van de 'krottenkoning'

Van de Putte, die ook wel bekend staat als de 'krottenkoning', kocht het in 1992. Hij houdt de gemeente sinds die tijd aan het lijntje met restauratieplannen van het monument. Zelfs een dwangsom van 150.000 euro (die nooit betaald is) en een deurwaarder brachten Van de Putte niet op andere ideeën.

In de afgelopen jaren hebben bezoeken van plunderaars, drugsgebruikers en spokenjagers hun tol geëist. Ook tegen stormen is het pand niet meer bestand. Toen het begin maart flink stormde, stortte het Hoompje weer een beetje verder in. Onder andere het klokje uit de toren sneuvelde.

