Oproep PvdA: 'Geef duidelijkheid over Zeeuwse Lagune"

Eilandjes Zeeuwse Lagune (foto: Omroep Zeeland)

In een brief roepen voorzitter Thijs 't Hart en secretaris Gerard van der Wal raadsleden op om openheid van zaken te geven. "Het is ons onbekend wat daar besproken is. We weten ook niet of er besluitvorming heeft plaats gevonden en waarover. We roepen u op om dit openbaar te maken, temeer omdat openheid en transparantie, in menig verkiezingsprogram bij de gemeenteraadsverkiezingen van Noord-Beveland heeft gestaan.

De twee bestuursleden wijzen daarbij op het grote belang van de Zeeuwse Lagune. Jarenlang is dit plan het gesprek van de dag geweest op Noord-Beveland. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad eind 2016 tegen de aanleg van het eiland in het Veerse Meer.

'Geef duidelijkheid!'

Volgens secretaris Van der Wal is PvdA-raadslid Cor Quinten ook bij de besloten vergadering aanwezig geweest. "Maar we hebben het onlangs pas uit andere hoek gehoord. Cor zit ook behoorlijk met de geheimhouding in zijn maag, maar heeft zelfs tegen ons niets gezegd", aldus Van der Wal.

Hij wijst er net als in de brief op, dat het misschien kan gaan om slecht nieuws, zoals bijvoorbeeld een schadeclaim van de initiatiefnemer. In de brief staat daarover: "Wij hebben geen idee of en zo ja hoeveel geld er hier mee gemoeid is noch dat er andere issues, zoals nieuwe locaties voor de Zeeuwse lagune, aan de orde zijn geweest. Geef duidelijkheid!"

