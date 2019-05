Vijf Zeeuwen aan start GP Arjaan de Schipper

Timo de Jong (links) in actie bij de Omloop Houtse linies (foto: Orange Pictures)

De ZLM Tour werd tot 2018 gereden in de UCI Nations' Cup, een landenwedstrijd waaraan de beste wielrenners van de wereld meedoen tot 23 jaar. Wegens financiële redenen is de wedstrijd kleiner geworden en is het veranderd in de GP Arjaan de Schipper. De datum is verplaatst van april naar mei en in plaats van landen doen er nu ploegen mee. Wel is ervoor gekozen om de wedstrijd te houden voor wielrenners tot 23 jaar. De wedstrijd maakt deel uit van de Road Series. een nieuwe competitie met wedstrijden in Nederland, België en Luxemburg.

Zaterdag worden er tien ronden gereden van 16,8 kilometer. De start van de wedstrijd is in Goes en via Kloetinge, Kattendijke, Wemeldinge, opnieuw Kattendijke gaat het rondje terug naar Goes. In ronde 3, 5 en 7 is er een tussensprint aan de meet bij de Oranjeweg. De wedstrijd start om 12.30 uur. De finish wordt verwacht rond 16.15 uur.

De route van de GP Arjaan de Schipper (foto: Omroep Zeeland)

Aanstaande zondag is er in Omroep Zeeland Sport een ruime samenvatting plus reacties te zien van de GP Arjaan de Schipper