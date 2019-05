Eindexamens begonnen: 'Doodeng, echt doodeng!'

Op middelbare school CSW van de Perre in Middelburg zaten scholieren vanochtend zwetend in de gangen. Ze stampten de laatste feitjes voor het examen nog in hun hoofd. De gangen en lokalen waren gevuld met scholieren, op één lokaal na: het lokaal waar Bob Walsarie Wolff als enige van de CSW zijn examen Grieks maakte.

Bob Walsarie Wolff bezig aan zijn eerste eindexamen: Grieks (foto: Omroep Zeeland)

"Zenuwachtig ben ik niet hoor", vertelt Bob, terwijl hij plaatsneemt aan het tafeltje met zijn examenblad. "Het is wel een beetje gek natuurlijk om in mijn eentje in zo'n lokaal te zitten, maar ik ben het wel gewend eigenlijk." Bob heeft zijn lessen Grieks ook in zijn eentje gevolgd, hij is de enige leerling die examen doet in dit vak op het CSW.

Stil zijn

's Middags in de gymzaal van het CSW aan de Churchillaan in Middelburg was het compleet anders. Wiskunde was aan de beurt en daar deden 123 havo-studenten aan mee. Heel anders dan het bijna lege klaslokaal 's ochtends. De tafels zijn in rijen opgesteld. "Ik hoop wel dat ze allemaal stil zijn. Maar iedereen is waarschijnlijk wel geconcentreerd dus dat komt wel goed denk ik", zegt Emma Louws, een van de examendeelnemers.

De drukte hielp ook niet mee aan de zenuwen van de leerlingen. "Doodeng, echt doodeng!", roept Nathan Freeze, één van de andere leerlingen. "Ik ga er gewoon alles aan doen en dan zien we wel."

Doodeng dat wiskunde-examen!" Nathan Freeze

De middelbare schoolleerlingen moeten nog wel even door want op donderdag 23 mei staat het laatste examen op het programma. Daarna, in juni, is de mogelijkheid om de examens te herkansen.