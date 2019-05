Loonbedrijf na gps-diefstal: 'Mijn gevoel van veiligheid is weg'

Aan de koffietafel zitten de medewerkers van het loonbedrijf Brasser & Van de Sluis aan de koffie. Het gesprek gaat maar over één ding: de inbraak vorige week donderdagnacht. "Ze hebben eerst een camera verbogen die op de achtergevel gericht stond en vervolgens geruime tijd gewacht of er iets gebeurde", verteld mede-eigenaar Marla den Hamer.

"Toen dat niet gebeurde hebben ze met een koevoet een raam geforceerd en zijn naar binnen gegaan. Het alarm is niet afgegaan, voor ons een raadsel. En de politie heeft ook geen handafdrukken gevonden."

Schade: 220.000 euro

De financiële gevolgen zijn duidelijk: elf gps-systemen weg, schade 220.000 euro. "Ze wisten precies hoe of wat en moeten met meerdere personen naar binnen zijn gekomen", vervolgt Marla. "Ze hadden veel kennis van de systemen en zijn veertig minuten hun gang gegaan."

De angst zit er goed in bij het bedrijf (foto: Omroep Zeeland)

Ik wil niemand bang maken om in de polder te wonen, maar ik ben het nu wel." Marla den Hamer - loonbedrijf Brasser & Van de Sluis

"Het geeft een vreselijk slecht gevoel dat dit nu gebeurd is", zegt Marla. "Er zijn echt wel professionals aan het werk geweest die, volgens mij, voor niets en niemand terugdeinzen. Ik wil niemand bang maken, maar ik ben het nu wel. Dat zal hopelijk slijten. Ik ga bijvoorbeeld 's avonds niet meer op m'n gemak de schuur in en dat is een vreselijk naar gevoel."

Nooit ingebroken

In 1954 richtte meneer Brasser het bedrijf op en werden bieten getransporteerd naar Breskens. Begin jaren 60 ging hij samenwerken met Van de Sluis. Toen begonnen ook de andere agrarische loonwerkzaamheden. In al die jaren werd nog nooit ingebroken in het bedrijf. "Ooit werd 200 liter dieselolie gestolen uit een vrachtauto die aan de slootkant stond en dat was het", zegt Den Hamer. "Misschien hebben we al die jaren geluk gehad en hebben we nu vreselijk veel pech. Wie het weet mag het zeggen."

Marla hoopt zo'n diefstal nooit meer mee te maken. "Echt niet, echt niet. Ook voor onze jongens niet. Hun gevoel van veiligheid is ook aangetast. Als er een 's ochtends vroeg in de schuur komt en bang is wat hij er zal vinden. Dat wil je toch niet. Dat wil je als baas niet, dat wil je voor jezelf niet, dat wil je voor niemand."

