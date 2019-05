Zeeuwse Joyce Vermue wordt jongste burgemeester van het land

Albert de Vries en Joyce Vermue (PvdA) nemen afscheid van Tweede Kamer (foto: OZ)

De uit Schoondijke afkomstige Vermue stond in 2012 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen maar haalde het toen niet. In september 2015 werd Vermue geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer als tijdelijk vervanger van een Kamerlid dat met zwangerschapsverlof was gegaan.

Nadat Martijn van Dam de Tweede Kamer verliet vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris van Economische Zaken werd Vermue op 5 november 2015 permanent lid van de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in maart 2017 werd ze niet herkozen.

Zwin College

Vermue volgde van 1997 tot 2002 het Zwin College in haar geboorteplaats Oostburg. Vervolgens studeerde zij sociaal werk in Breda en Nijmegen.

Vanaf 2004 was Vermue werkzaam bij de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen, waar zij in 2010 manager werd en aansluitend tijdelijk directeur. In 2014 werd zij tot directeur benoemd van de Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen die vanaf 1 januari 2016 onderdeel is geworden van Porthos Sluis.

Ze wordt op 3 juli geïnstalleerd.