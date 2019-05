Brouwerseiland definitief afgeschoten door gemeenteraad

De raad van Schouwen-Duiveland over Brouwerseiland (foto: Omroep Zeeland)

De Raad van State (RvS) haalde vorige week al een dikke streep door het plan om een huisjespark aan de Brouwersdam in het Grevelingenmeer te bouwen. En vanavond deed de Schouwse politiek daar nog een schepje bovenop. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde voor een motie om niet meer door te gaan met Brouwerseiland. Die motie was ingediend door coalitiepartijen Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD), CDA, SGP, CU en GroenLinks. Verder stemde de PvdA voor.

'Liever geen motie'

Wethouder Jacqueline van den Burg (LSD) ontraadde de motie in te dienen. Ze zei dat er naast de politieke werkelijkheid een juridische werkelijkheid is. Het vonnis van de RvS van vorige week wordt op het gemeentehuis in Schouwen-Duiveland nog grondig bestudeerd. "We willen eerst alle consequenties in beeld hebben," aldus de wethouder. Maar er werd dus toch gestemd over de motie.

Nieuwe regels

Hiermee lijkt plan om meer dan 300 luxe vakantiewoningen te bouwen op dertien opgespoten eilandjes in het Grevelingenmeer echt definitief van de baan. Na de uitspraak van de Raad van State was er nog een heel kleine kans dat het plan na aanpassingen wél door zou kunnen gaan. Maar zonder politieke steun is Brouwerseiland geen zogeheten pijplijnproject meer en zou het helemaal opnieuw moeten worden ingediend. Dan zouden de afspraken in de nieuwe Kustvisie leidend worden en in die visie is bouwen van een vakantiepark op de Brouwersdam uitgesloten.

'No go'

Robbert Lievense, LSD-fractievoorzitter, zegt het zo: "Het gaat er nu niet meer om of je voor of tegen Brouwerseiland bent, maar of een eventueel nieuw plan voldoet aan de nieuwe politieke regels. En dan is het een no-go voor Brouwerseiland."

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

De motie werd dus aangenomen, maar vier partijen - D66, SP, Hart voor Schouwen-Duiveland (HvS) en VVD - stemden tegen. Anita de Vos van de SP: "Ik vind de motie onzin. Ik snap dat de partijen die destijds voor Brouwerseiland hebben gestemd iets uit te leggen hebben, want zij zijn gedraaid." Voor de uitspraak van de RvS was een meerderheid van de gemeenteraad vóór Brouwerseiland.

'Lofzang op Brouwerseiland'

Maar dat geldt zeker niet voor de SP aldus Anita de Vos: "Ons signaal is altijd al duidelijk geweest. De projectontwikkelaar weet vanaf het begin dat wij zijn plannen niet zullen steunen." Ook ergert de SP zich aan de tekst van de motie die zij een "lofzang vindt op wat Brouwerseiland had kunnen zijn." Brouwerseiland zou volgens de opstellers een impuls hebben betekend voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

Wel zijn coalitie en oppositie het over één ding eens: Brouwerseiland is echt verleden tijd. Petri d'Anjou-Lems van de PvdA vergeleek het project met 'Atlantis, een mythisch, niet bestaand eiland' en Robbert Lievense merkte op: "Na veertien jaar is het boek Brouwerseiland echt dicht."