Zeeland wordt wakker: Geen Brouwerseiland, wel een brandweerpost en afzwaaiende sterrenwacht

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Brouwerseiland

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft de politieke steun voor het luxe huisjespark Brouwerseiland definitief ingetrokken. Een motie met deze strekking die werd ingediend door de coalitiepartijen is donderdagavond aangenomen. Hiermee is de kans dat Brouwerseiland ooit nog doorgaat nihil.

Albert de Vries en Joyce Vermue (PvdA) nemen afscheid van Tweede Kamer (foto: OZ)

Jongste burgemeester

De in Oostburg geboren en in Schoondijke opgegroeide Joyce Vermue (33) is de nieuwe burgemeester van de Brabantse gemeente Zundert. Ze wordt daarmee de jongste burgemeester van Nederland. De PvdA-ster volgt de eveneens uit Zeeland afkomstige Leny Poppe-De Looff (CDA) op, die voor haar burgemeesterschap in Zundert wethouder en loco-burgemeester van Vlissingen was.

Locatie nieuwe brandweerkazerne Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Brandweerpost Heinkenszand

De gemeenteraad van Borsele heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe brandweerpost in Heinkenszand, op de hoek Guldenroedestraat - Hoefbladstraat. Omwonenden overwegen in beroep gaan tegen dit besluit bij de Raad van State.

Tjerk Westersterp sterrenwacht Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Sterrenwacht

Na 30 jaar zich te hebben ingezet in het Sterrenwachtbestuur neemt de 81-jarige Tjerk Westerterp afscheid. Hij vindt het lastig want sterrenkunde en astronomie is een groot onderdeel in zijn leven: "Iedere vrijdagavond ben ik hier, dus het wordt voor mij echt afkicken".

De jonge reigers zijn ook vroeg wakker (foto: Bertie Sijbrands)

Weer

Vanochtend overheersen wolkenvelden en valt soms wat lichte regen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt maximaal 13 tot 15 graden en er staat niet veel wind, zwak vanuit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht opnieuw een paar buien en niet kouder dan een graad of 6.