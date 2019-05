Na 30 jaar stopt Westerterp met pijn in zijn hart bij de Sterrenwacht

Nu Westerterp uit het bestuur is gestapt heeft hij wel meer tijd gekregen voor zijn familie en daar is zijn vrouw blij mee. "Mijn vrouw zegt weleens: 'moet je alweer naar de Sterrenwacht?', zegt Westerterp lachend. Toch kunnen zijn tien kleinkinderen zijn passie voor sterrenkunde wel waarderen. "Ze zijn allemaal op de jeugdcursus geweest en waren er erg voldaan over. Ondanks dat ze een andere studie hebben gekozen voel ik wel dat astronomie ook in hun leven een grote rol speelt waar opa dan toch wel een beetje de vinger in gehad heeft", vertelt hij trots.

Onthulling

Als dank voor zijn inzet bij stichting Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen mag Westerterp vanavond een groot beeld van een telescoop onthullen op het Helmplein. "Dat vind ik echt geweldig, want ik wilde dit beeld altijd al bij de Sterrenwacht hebben omdat Hans Lipperhey de telescoop heeft uitgevonden hier in Middelburg. Dit symbool hoort gewoon bij ons".

Tjerk Westerterp zijn laatste dag als bestuurslid bij stichting Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Toch gooit Westerterp het bijltje er niet bij neer, hij draagt graag zijn passie over op de volgende generatie. "Ze zijn nog niet van me af! Want ik ben van plan gastlessen te geven op scholen om te laten zien wat wij als stichting doen en wat we kunnen. Dus ik blijf in beweging en door met jonge mensen om te gaan blijf je zelf ook jong. Dat heb ik altijd als leidraad genomen van mijn leven", aldus Westerterp.

