ZorgSaam boos over reclamecampagne Belgisch ziekenhuis: 'Reclame maken is not done'

ZorgSaam boos over reclamecampagne Belgisch ziekenhuis

ZorgSaam vraagt zich af of Zeeuws-Vlaamse patiënten daadwerkelijk beter af zijn in Knokke. "Wij vinden dat wij de Zeeuwse patiënten erop moeten wijzen dat wij ook goede zorg bieden", zegt René Smit, voorzitter Raad van Bestuur, van het ziekenhuis ZorgSaam.

Het nieuwe ziekenhuis in Knokke opende vorig jaar maart haar deuren en deed al eerder een campagne in Zeeland om patiënten naar hun hospitaal te krijgen. ZorgSaam vindt keuzevrijheid van patiënten goed en geven toe dat Zeeuwen al decennia de grens over gaan, maar het ziekenhuis geeft aan dat er bij onze Zuiderburen goede en minder goede kwaliteit van zorg is. "Wij werken al jarenlang samen met het Universitair Ziekenhuis Gent, AZ Maria Middelares en St. Jan Brugge. Dat zijn goede ziekenhuizen."

"Onderzoek toont aan dat de Belgische zorg Europees gezien minder scoort dan de Nederlandse", schrijft ZorgSaam op hun website. Het ziekenhuis vraagt zich hardop af of een Zeeuws-Vlaamse patiënt dan ook beter af is in Knokke dan bij hun eigen ziekenhuis. "Er staat een prachtige gevel, maar is de zorg ook beter voor de Zeeuws-Vlaming?"

Het aanzicht van het ziekenhuis in Knokke (foto: AZ Zeno)

Smit ergert zich aan het Belgische ziekenhuis dat informatie naar buiten brengt als dat je er beter wordt geholpen en dat alle ingrepen worden terugbetaald door de zorgverzekering. "Dat klopt gewoon niet. België levert zorg op een andere manier. En dat sluit niet altijd aan bij de verzekeraar."

Investering

ZorgSaam kondigde vorig week aan fors te gaan investeren in de Zeeuwse-Vlaamse Zorg. Zo wordt er een bedrag van 42 miljoen uitgegeven aan een verbouwing en nieuwbouw van het operatiecomplex in Terneuzen en een renovatie van verpleeghuis De Stelle in Oostburg.

