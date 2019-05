Festivalorganisatoren hebben stress door geld, weer en veiligheid

Morgen is de 25e editie van Hrieps en komen 7500 mensen bijeen. Voorzitter Hugo Kramer is samen met een trouwe club vrijwilligers al meer dan een week bezig om het terrein klaar te maken voor het feest. Ook dit jaar moet de organisatie weer voldoen aan nieuwe veiligheidseisen.

Zo is er een verkeersplan voor de omgeving waardoor bijvoorbeeld fietsers nog maar langs een kant het festival kunnen bereiken. Ook is er voor het eerst een kiss and ride en is het festival niet meer toegankelijk voor minderjarigen.

Is het nog wel te doen voor vrijwilligers?

"Het valt natuurlijk niet mee, maar dat ligt ook aan ons, want we willen hier wat", legt Hrieps-voorzitter Kramer de voorzorgsmaatregelen uit. Hij is een van de mensen die het hele jaar door met het festival bezig is. "Dat heeft hem zijn haargrens gekost", grapt de overbuurman van Kramer, ook vrijwilliger van het festival. Dat festivalorganisaties meer stress hebben dan vroeger, weet Kramer zelf als geen ander.

Een van de nooduitgangen van Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

Een grote stressfactor: het weer

Organisatoren krijgen vooral stress door het weer, want een storm kan zo een heel festival afblazen. Als mensen dan vervolgens massaal hun geld terugvragen, kan het zo maar ineens klaar zijn met een rijke festivalhistorie. Weitjerock weet er alles van. Het festival in IJzendijke werd in 2015 gecanceld door een zomerstorm.

Weitjerock kwam er door een goede verzekering én bezoekers die hun geld niet terugvroegen goed vanaf. "Dat heeft ons van een zekere ondergang gered", zegt Rutger van Merode van Weitjerock. Een jaar later, in 2016, kon het festival gewoon weer georganiseerd worden.

Vestrock

Ook toenemende veiligheidseisen trekken een grote wissel op organisatoren. Marcel Verhaar van Vestrock ziet hoe het aantal regels ieder jaar toeneemt en ondervindt meer toezicht vanuit de gemeente. "Daar hebben we alle begrip voor", reageert Verhaar. Een festival kan niet doorgaan zonder aan al die eisen te voldoen.

"Of het mogelijk is om dit met enkel vrijwilligers te doen is lastig", zegt Van Merode. "Veel organisaties maken net als wij al gebruik van professionele beveiliging en EHBO. In die zin zijn we het stadium van enkel vrijwilligers al voorbij."

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Hrieps)

Ondanks de toegenomen druk en stress geven de organisatoren aan voorlopig niet te stoppen. Kramer van Hrieps: "Het schiet wel een paar keer per jaar door je hoofd." Maar als hij dan ziet hoeveel mensen plezier beleven tijdens het festival en de opbouw: "Daar geniet je ook weer gewoon van."

Stoppen? Dat niet!

De andere organisatoren staan er hetzelfde in. "Aan stoppen hebben wij bij WeitjeRock nooit gedacht, we zien het als een extra uitdaging, zeker na de editie van 2015. De extra eisen zijn soms zeer tijdrovend, brengen wat stress met zich mee en lijken soms weinig met het organiseren van een festival te maken hebben, het hoort er tegenwoordig gewoonweg bij", aldus Weitjerock-voorzitter Van Merode.