Zeeland wil het nú weten: wanneer komt de marinierskazerne?

De marinierskazerne is nu nog steeds in Doorn gevestigd. (foto: ANP)

Mariniers zijn nu in overleg met het ministerie over de inrichting van de kazerne. Dat traject zou voor 1 juli afgerond zijn, maar volgens de Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht gaat dat niet lukken voor het zomerreces. Dat betekent dat een definitieve beslissing over de kazerne opnieuw vertraging oploopt.

Volgens Schönknecht willen de provincie en de gemeente Vlissingen nu van de staatssecretaris weten wat nu het tijdpad gaat worden voor de verhuizing van de marinierskazerne.

Uitstel, geen afstel

Nog altijd is de definitieve beslissing over de verhuizing van de marinierskazerne niet gevallen. Gedeputeerde Schönknecht wil er niet van weten dat van herhaald uitstel, uiteindelijk afstel komt. "We hebben vier contracten met de overheid, een collega-overheid, gesloten waarin de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen is vastgelegd."

Gedeputeerde: De marinierskazerne had hier al kunnen staan, die had al operationeel kunnen zijn

Vergoeding

Maar het uitstel zorgt in Zeeland ook voor derving van inkomsten. De gedeputeerde schetst dat, als alles soepel was gelopen, de marinierskazerne nu al bijna open en operationeel was geweest. Dat had Zeeland ieder jaar miljoenen euro's opgeleverd aan mariniers die hier met hun gezinnen werken, wonen, recreëren en naar school gaan.

Bouwconsortia die de marinierskazerne willen ontwerpen en bouwen, krijgen al een miljoenenvergoeding vanwege de vertraging. Ook Zeeland wil een tegemoetkoming, laat Schönknecht weten.