Ziekenhuis Knokke snapt onvrede ZorgSaam niet: 'We moeten elkaar niet zwart maken'

'Het gaat om de zorg'

"Het was onze bedoeling om de West-Zeeuws-Vlaamse patiënt op een correcte manier te informeren, zoals ZorgSaam ook al jaren doet", legt Lescrauwaet uit. Volgens hem moet de patiënt zelf een keuze kunnen maken. "Wij wilden over de inhoud praten, niet over onze mooie gevel", reageert hij op verwijten van Rene Smit, directeur van ZorgSaam. Die schrijft op de eigen website over Knokke: "Er staat een prachtige gevel, maar is de zorg ook beter voor de Zeeuws-Vlaming?"

ZorgSaam vindt keuzevrijheid van patiënten goed, maar zegt over het ziekenhuis in Knokke dat er goede en minder goede kwaliteit van zorg is. René Smit van ZorgSaam: "Wij werken al jarenlang samen met het Universitair Ziekenhuis Gent, AZ Maria Middelares en St. Jan Brugge. Dat zijn goede ziekenhuizen."

Een van de andere Zeeuws-Vlaamse verwijten was dat het ziekenhuis in Knokke beweert dat alle Belgische zorg vergoed wordt door de Nederlandse zorgverzekeraars. Volgens Lescrauwaet is dat niet waar. "Wij praten alleen over de zorg waarvoor de Nederlandse patiënt bij ons terecht kan."

Teleurgesteld

Lescrauwaet is teleurgesteld in de manier waarop ZorgSaam zich uitspreekt. "Het is wel erg gemakkelijk om uitspraken te doen over de kwaliteit van de Belgische zorg. Wij zeggen niet dat onze zorg beter is, maar geven tenminste geen kritiek op ZorgSaam." Lescrauwaet zegt zelf alleen de eigen sterke punten te benadrukken. "Andermans zwaktes vermelden wij niet."

"Ik kan enkele voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de zorg die ZorgSaam levert niet optimaal is, maar zij zijn dan weer beter op andere punten." Lescrauwaet pleit er voor om elkaar aan te vullen en niet zwart te maken.

