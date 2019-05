Tegenslag voor project Waterdunen: de waterdoorlaat kan maar gedeeltelijk proefdraaien

Natuurgebied tussen Breskens en Groede. (foto: Ria Mes)

In het project Waterdunen - een gebied van 350 hectare - zijn kustversterking, natuur, recreatie en aquacultuur bij elkaar gebracht. Fietspaden, bruggetjes en vogelkijkhutten zijn aangelegd; bestaande asfaltwegen weggehaald. Een waterdoorlaat moet vanuit de Westerschelde eb en vloed in het gebied brengen. Als dat allemaal klaar is, wil recreatieondernemer Molecaten beginnen met de bouw van 400 vakantiehuisjes. Ook zouden er een hotel en een duincamping moeten komen.

'De software voor het bedienen van de doorlaat is complex'

De waterdoorlaat, de getijdenduiker, bestaat uit drie pijpen, die twee keer per dag open en dicht moeten gaan om het zeewater binnen te laten. De testfase begint in september, maar nu blijkt dat er maar met één van de drie pijpen getest kan worden. "Het gaat om een nieuw project. De software voor het bedienen van de doorlaat is complex", verduidelijkt verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu (PvdA).

Veilig

Omdat maar met één van de drie pijpen kan worden getest, en pas later met alle drie de pijpen, zal pas later duidelijk zijn of het systeem van de waterdoorlaat bij Waterdunen veilig is. Er zijn nog steeds vragen of het systeem überhaupt wel gaat werken.

Het zoute getij is niet alleen noodzakelijk voor het creëren van een getijdenlandschap, maar ook essentieel voor de kwekers die aan de slag willen bij het Kustlaboratorium van stichting Het Zeeuwse Landschap. Die gaat hier straks experimenteren met de kweek van wieren, schelpdieren, zilte kruiden en groenten, zoals zeekool of zeekraal.

De SGP in Provinciale Staten van Zeeland wilde weten van gedeputeerde De Reu wat het betekent wanneer het systeem van de waterdoorlaat niet blijkt te werken. "Dan is de bodem onder het hele plan Waterdunen gewoon weg, ook als bijdrage aan het Natuurpakket Westerschelde", aldus Statenlid Joan van Burg na afloop van het debat, doelend op de ongeveer 100 hectare natuurcompensatie die Waterdunen oplevert.

Zeeland moet in totaal zo'n 650 hectare zilte natuur creëren, als compensatie voor de natuurschade die is ontstaan bij het uitbaggeren van de Westerschelde. Volgens gedeputeerde Ben de Reu loopt het zo'n vaart niet, en gaat hij ervan uit dat de testfase van de waterdoorlaat zonder problemen gaat verlopen, zodat er volgend jaar, zoals gepland, zeewater in en uit Waterdunen kan stromen.