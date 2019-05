Let op: delen A58 komend weekend afgesloten

Kans op vertraging op A58 (foto: HV Zeeland)

De werkzaamheden op de weg richting Bergen op Zoom beginnen vrijdagavond om 20.00 uur en duren tot zondagochtend 9.00 uur. Het stuk tussen knooppunt De Poel (Goes) en Yerseke (afrit 33) is dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Schouwen-Duiveland en Tholen. Verkeer in de richting Bergen op Zoom kan omrijden via afslag Heinkenszand, Nisse en 's-Gravenpolder.

Verkeer richting Middelburg

Vanaf zaterdag 20.00 uur tot zondagmiddag 12.00 uur is ook de A58 richting Middelburg afgesloten, tussen Yerseke (afrit 33) en Kapelle (toerit 34). De omleiding is via de Oude Rijksweg. Bij grote drukte op de weg adviseert Rijkswaterstaat om vanaf knooppunt Markiezaat al via de A4-N59 Zeeland in te rijden.

Rijkswaterstaat

Uitgebreide info is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.