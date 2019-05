Kunstenaars tekenen Zierikzee met houtskool

In galerie Haamstede tekenen Inge van Noortwijk en Arris Tijsseling het hele weekend Zierikzeese taferelen. "We komen zelf niet uit Zeeland en daarom hebben we eerst een paar rondjes gelopen en veel foto's gemaakt. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de bekendste monumenten als de Sint Lievensmonstertoren en de Gasthuiskerk", vertelt Tijsseling.

Kunstenares Inge van Noortwijk leeft zich helemaal uit met de houtskool. "Je kunt er een ontzettend goede opzet mee maken en met de veer of je hand kun je het ook makkelijk weer uitvegen", vertelt Van Noortwijk. "Ik denk dat alle vroegere en huidige kunstenaars het houtskool op die manier ook gebruiken en dat maakt het een heel leuk historisch materiaal", zegt Van Noortwijk enthousiast.

Kunstenaars Inge van Noortwijk en Arris Tijsseling maken het hele weekend tekeningen van Zierikzee met houtskool (foto: Omroep Zeeland)

Het kunstenaarsduo werkt al lang samen en daarom is het voor hun geen probleem om met elkaar een kunstwerk te maken. "We vullen elkaar echt aan want Inge is van de lijnen en ik werk met schaduwen. Ik zou zo'n intense samenwerking waarschijnlijk ook niet met iemand anders kunnen doen", zegt Tijsseling. De tekeningen zijn na dit weekend te zien in galerie Haamstede.