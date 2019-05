Dit is de nieuwste rijzende ster uit Zeeland

"Ik vind het hartstikke bijzonder", zegt Sjoerd de Buck. "Je maakt niet muziek om in de hitlijsten te komen, maar als mensen het dan zo mooi vinden, dan vind ik dat erg bijzonder." De Buck schreef het nummer speciaal voor een TV-commercial. "We stuurden een stukje van het nummer in en toen ging het allemaal snel."

Voordat hij het wist, was de reclame al in de Nederlandse huiskamers te zien. "Op YouTube stonden toen ook al reacties van mensen die zich afvroegen waar ze het liedje konden vinden. Maar het was nog helemaal niet af. Dus heb ik het maar snel afgemaakt."

Joe Buck - Black (foto: Firefly)

Het liedje gaat volgens De Buck over het feit dat je tijd moet maken voor de mensen die belangrijk voor je zijn. "En dat wordt uitstekend in beeld gebracht in die reclame." Muziek maken is een echte passie van De Buck. "Ik maak muziek omdat dat nodig is voor mij. Ik vind dat het allerleukste om te doen in de wereld."

Ilse de Lange

De singer-songwriter deed in de zomer van 2016 mee aan een talentenjacht van dj Giel Beelen. Zangeres Ilse de Lang was zo onder de indruk dat ze de Buck een contract aanbood bij haar platenlabel. Daarop maakte hij een eerste plaat in het Amerikaans Nashville.